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Gündem Kısıtlamada silahla vuruldu, hastanede yaptığı hareket ile şaşırttı Çek çek haberlere yolla
SAKARYA

Kısıtlamada silahla vuruldu, hastanede yaptığı hareket ile şaşırttı: Çek çek haberlere yolla

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen silahlı saldırıda yaralanan ve hastaneye getirilirken poz verip gülümsediği esnada, “Çek çek, haberlere yolla” diyen yaralı şaşırttı.

Haber Merkezi İHA
Y.U. isimli genç.
Y.U. isimli genç.

Yolda yürüyen Y.U. isimli genç, henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından silahla vuruldu. Y.U., ayağından vurularak yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

  • Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı Y.U., sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye poz verip daha sonrasında ise gülümseyip, “Çek çek, haberlere yolla” diyerek şaşırtırken, polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

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