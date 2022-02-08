Kızılay Başkanı Kınık'tan Afganistan için dayanışma çağrısı

Türk Kızılay, kuraklıklar, ekonomik zorluklar ve çatışmaların etkileriyle gıda, temiz su, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşmada zorluk yaşayan Afganistan’da 1995 yılından bu yana ihtiyacı olana fonlar ve bağışlarla destek oluyor. Afganistan’daki insani krizin etkileri ise son dönemde artarak büyüyor. Önlem alınmazsa tıbbi hizmet alamayan beş yaş altı 131 bin bebeğin öleceğinin tahmin edildiğini söyleyerek acil yardım yapılması gerektiğinin altını çizen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Afganistan’daki 42 milyonluk nüfusun 24.4 milyonu yani yarısından fazlası acil insani desteğe ihtiyaç duyuyor. 40 yılı aşan savaş ve iç çatışmalar, uluslararası güçlerin plansız çekilmesi, son 27 yılın en kötü kuraklık ve kıtlığı, ülke varlıklarının dondurulması, bankacılık sistemi ve ticaretin durması, kamu hizmetlerinin verilememesi ise nüfusun yüzde 97’sini yoksulluk batağına çekti.Ülkede beslenme bozukluğu nedeniyle acil müdahale gerektiren 9 milyon insan bulunuyor. Bunların 4.7 milyonu ise çocuk, hamile ve emzikli anneler. Ülkedeki 34 vilayetin tamamında gıda güvenliği sorunu kriz seviyesinde.Ülkede gayri safi milli hasıla yüzde 40 oranında azalmış. Yüzde 75’i dış yardıma bağlı kamu harcamaları ise ülkeye dış destek tamamen kesildiği için aksıyor” diye konuştu.

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Uluslararası desteğe ihtiyaç var

Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkedeki su kuyularının yarısı kurumuş durumda. Ortalama hane borcu, aylık ortalama gelirin 4 katından fazlaya çıkmış. 2012’den bu güne 2.7 milyonu ülke içinde olmak üzere 9.2 milyon Afgan ise yerlerinden edildi. Birleşmiş Milletler 5 Milyar Dolarlık tarihinin en geniş bütçeli yardım çağrısına çıktı. Taahhüt olsa da fiili katkı çok düşük miktarda bulunuyor. Dış destek olmadan ise Afganistan ölüme sürükleniyor.

Dayanışma gücünü göstermeliyiz

Türkiye’den dost ülke Afganistan’a yardımların zamanın her döneminde olduğunu söyleyen Kızılay Başkanı Kınık, “Bugün ülkenin çok büyük bir kısmında açlık, yoksulluk, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, temiz içme suyuna erişim gibi çok ciddi sorunlar var. Bu yılın ortalarına kadar bu insanlık krizini dindiremezsek, soğutamazsak bu ateşi, kesinlikle bir göç dalgası olarak bize dönecek. Buna karşı ise hep birlikte 2011’de Somali’ye yaptığımız gibi dayanışmanın gücünü göstermeliyiz” dedi

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GÜNDEM Afganistan’ın tamamına erişebiliyoruz

GÜNDEM Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: 45 milyona kucak açtık