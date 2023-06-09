Kızılay'a rekor kan bağışı: Gaziantep'te bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı yapıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kızılay kurban vekâleti bedellerini açıkladı. Bu yıl da ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla hayırseverlere seslenen Kızılay, hazırlıklarını tamamladı. Peki, kurban hisse bedeli ne kadar, kaç para oldu? Kızılay kurban hisse bedeli ne kadar, kaç para oldu? Kurban vekaleti nasıl verilir? Ayrıntılar haberimizde...