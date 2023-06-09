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Kızılay'a rekor kan bağışı: Gaziantep'te bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı yapıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Kızılay işbirliğiyle "Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı yaşayalım" sloganıyla başlatılan kampanyayla bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı toplandı.

13:42 . 9/06/2023 Cuma
AA
'Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı yaşayalım' sloganıyla kampanya başlatıldı.

'Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı yaşayalım' sloganıyla kampanya başlatıldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendiği belirtildi.


Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden kampanyanın sloganının
"Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı kalalım"
olarak belirlendiği ifade edildi.

Kızılay'dan 25 doktor ve 125 flebotomistin görev yaptığı kampanyaya, sıcak havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.


Geçen yıl toplam 6 bin 317 ünite kan bağışlanan kampanyada, bu yıl bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı rakamına ulaşıldığı, hedefin 10 bin ünite kan bağışı olduğu bildirildi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Gaziantep halkının kan bağışı farkındalığında örnek olduğunu belirtti.


Şahinbey Belediyesinin bu yıl 15'inci kez düzenlediği kampanyada bugüne kadar yaklaşık 26 bin ünite kan bağışı gerçekleştiği bilgisini veren Koç,
"Bu sıcağa rağmen kan bağışına koşan vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz"
ifadesini kullandı.


#Gaziantep
#kan bağışı
#Kızılay
1 saat önce
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