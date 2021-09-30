Gündem Kızıldenizden Akdenize gelen istilacı balık türleri yönünü Ege Denizine çevirdi
ANTALYA

Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı balık türleri yönünü Ege Denizi'ne çevirdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Küresel ısınma oldu, biyolojik çeşitlilik değişti, özellikle yerli türlerde azalma oldu. Eskiden çok miktarda ahtapot vardı, balon balıkları ile beraber baktığımız zaman eskisi kadar ahtapotun olmadığını görüyoruz. Yerli türlerde azalma tam tersi Kızıldeniz türlerinde hem tür bakımından hem de popülasyon bakımından bir artış söz konusudur. Bu göç batı Akdeniz’e doğru ve Ege’ye doğru sürekli kayıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kızıldenizden Akdenize gelen istilacı balık türleri yönünü Ege Denizine çevirdi - Antalya haberler
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşanan iklim değişiklikleri sonucu Akdeniz’in derinliklerinde yaşanan biyoçeşitliliği değerlendirdi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaşanan iklim değişiklikleri sonucu Akdeniz’in derinliklerinde yaşanan biyoçeşitliliği değerlendirdi.

Av yasağının 1 Eylül itibariyle kaldırılmasının ardından Akdeniz’de balık verimliğini değerlendiren Gökoğlu, şunları söyledi:

  • "Antalya körfezinde av yasağı önceki sirkülere göre bir mil daha attırılarak 3 mile çıkarıldı. 3 mile çıkınca biraz derine kaydık. Derine kayınca da balıkçılarımız şuanda özellikle Mersin, İskenderun tarafında 2 mil sınırı içerisinde avlanıyor. İskenderun’da iyi jumbo karides çıkıyor. Kızıldeniz göçmenidir. Bir müddet sonra oradaki avlamadan dolayı popülasyonda azalma olduğu zaman bu teknelerin büyük kısmı Antalya körfezine gelecek. Evet, su sıcak. Mevsimsel olarak havaların soğumaması nedeniyle yüksek seyrediyor. Kıyıya doğru indiğimiz zaman balık miktarlarında artış görünüyor. Tür zenginliği olur. Teknelerimiz şuanda kıyıda avlanıyor. Körfezde sadece bir tekne avlanıyor. O da 3 milin dışında avlanıyor."
İHA

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"Kızıldeniz türlerinde hem tür bakımında hem de popülasyon bakımında bir artış söz konusu"

Akdeniz’de ısınan deniz suyu sıcaklığı ile balık türlerinde azalma olduğunu savunan Gökoğlu, “Bunun için geçmiş yılların da çalışmasını yapmak lazım. Ben bu işi balıkçı olarak babamın yanında tekne üzerinde başladım. Süreci şöyle gözümün önüne getirerek eski ve yeniyi kıyasladığım zaman biyolojik çeşitlilik çok değişti. Deniz kıyılarındaki yapılar ve tatlı sularda çok büyük değişiklikler oldu. Bunun deniz içerisinde yansımaları oldu. Küresel ısınma oldu, biyolojik çeşitlilik değişti. Özellikle yerli türlerde azalma oldu. Eskiden çok miktarda ahtapot vardı. Balon balıkları ile beraber baktığımız zaman eskisi kadar ahtapotun olmadığını görüyoruz. Bunları tüketen balon balıklarıdır. Yerli türlerde azalma tam tersi Kızıldeniz türlerinde hem tür bakımında hem de popülasyon bakımında bir artış söz konusudur" diye konuştu.

İHA

"Bu göç batı Akdeniz’e doğru ve Ege’ye doğru sürekli kayıyor"

Kızıldeniz’den Akdeniz’e doğru bir göç olduğunun altını çizen Gökoğlu, "Bu göç batı Akdeniz’e doğru ve Ege’ye doğru sürekli kayıyor. Balıklar olarak bakmamak lazım birçok Kızıldeniz türü organizma kıyıda hakim durumda. Antalya’da 1976 yılında falezlerde ayağımıza kara diken dediğimiz yerli denizkestanelerinden ayağımızı basamıyorduk. Şimdi bir tane yok. Yerine gelen Kızıldeniz göçmeni zehirli denizkestanesinde artış var. Eskiden kıyılarda alpler ve yosunlar olurdu onlar da olmaz oldu” ifadelerini kullandı.

İHA

"Caretta ısırma olayı bitti"

Antalya’da zaman zaman yaşanan caretta ısırma vakalarına da değinen Gökoğlu, şunları söyledi:

  • "Şu anda bundan sonra ısırma vakası bitti. Bundan sonra yaşanmaz. Bilindiği gibi carettalar belli dönemlerde yavrularının çıkış zamanlarında dönemlerine doğru bizim Antalya bölgesinde ısırma vakalarına rastlıyoruz. Isırma koparma şeklinde değil sadece sıkmadır. Antalya’da vakalara baktığımız zaman bunun daha çok öğleden sonra olduğunu görüyoruz. Öğleden sonra neden ısırıyor? Sabahtan denize doğru bir esinti olur, öğleden sonra da denizden bir meltem çıkar. Bu meltem denizi bulandırır. Carettalar da kıyılarda ve iskeleler yakınında beyaz tenli insanları muhtemelen denizanası sanarak ısırma vakası oluyor. Yavrularını koruma içgüdüsü olabilir."

'İstilacı yengeç' tehdidi: Karadeniz'e yaklaştı
FOTOĞRAF 8
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Hint Okyanusu kökenli 'charybdis longicollis' türündeki yengeç Kızıldeniz'i aşarak ilk defa 1954 yılında Doğu Akdeniz'de görüldü.
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İlk zamanlarda ekosistemi tehdit etmeyen bu türün popülasyonu, küresel ısınma ve bilinçsizce avlanan vatozlar nedeniyle son zamanlarda çok fazla artış göstererek diğer türler için tehlikeli hale geldi.
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Tehlikenin boyutunu araştırmak için bölgeye gelen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Seyit Ali Kamanlı, Çukurova Üniversitesi akademisyenleriyle Adana ve Mersin'de saha çalışması yapmaya başladı.
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Dr. Seyit Ali Kamanlı, istilacı yengeçlerin çok hızlı ürediğini ve diğer türleri baskı altında tuttuğunu kaydetti.
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Dr. Kamanlı, Küresel ısınmanın bu denli etkili olmadığı zamanlarda vatozlar bu yengeçleri tüketerek popülasyonunu kontrol altına alıyordu. Ancak, vatozların da bilinçsiz avcılık nedeniyle azalması üzerine istilacıların nüfusu kontrolden çıktı. Bu yengeçler ekonomik değere sahip balıkların yumurtalarını, sucul bitkileri, algleri ve diğer canlı gruplarını yiyerek biyoçeşitliliğin azalmasına neden oluyor. Bir diğer tehlikesi ise, ülkemizde ekonomik değeri bulunan mavi yengeç türlerinin ekosistemine müdahale ederek Akdeniz kıyılarında mavi yengeç nüfusunu azaltabileceği düşünülmektedir diye konuştu.
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ELDİVENLİ YENGEÇLER KARADENİZ'E YAKLAŞTI Dünyadaki istilacı diğer yengeç türleri hakkında da bilgiler veren Dr. Kamanlı, 'eriocheir sinensis' türünde, 'Çin eldivenli yengeci'nin Kuzey Avrupa'yı istila ettiğini, Karadeniz'e doğru da yaklaştığını söyledi.
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Bunların dünyada en tehlikeli 100 istilacı tür arasında bulunduğuna dikkat çeken Kamanlı, gemilerin bıraktığı sintine sular sayesinde Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar ulaştığını belirterek, şunları söyledi:
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Bu yengeçler Tuna Nehri'nin kollarında, ayrıca Sırbistan, Romanya ve son olarak da Bulgaristan kıyılarında görülmüştür. Gerekli tuzluluk ve sıcaklığa adapte olursa yakında Türkiye'de de görülmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu yengeçler dere yataklarına yuvalama yapmaları durumunda taşkınlara neden olabiliyor. Ayrıca, drenaj kanallarında tıkanmalara da sebep olabiliyor. Aynı şekilde Akdeniz'de bulunan istilacı yengeç türüne ait larvaların nerelere kadar yayılabileceğini, tuzluluk ve sıcaklık değerlerine bakarak belirleyip bu yayılımın önüne geçmek için gerekli çalışmaları planlayabiliriz.
'İstilacı yengeç' tehdidi: Karadeniz'e yaklaştı
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yayılım gösteren 'charybdis longicollis' türündeki istilacı yengeçlerin popülasyonu, küresel ısınma ve vatozların bilinçsizce avlanması nedeniyle hızla arttı. Dünyadaki istilacı diğer yengeç türleri hakkında da bilgiler veren Dr. Kamanlı, 'eriocheir sinensis' türün de, 'Çin eldivenli yengeci'nin Kuzey Avrupa'yı istila ettiğini, Karadeniz'e doğru da yaklaştığını söyledi.
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