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Gündem Kızını dakikalarca damdan sarkıtarak atacağını söylemişti Tutuklandı
ADANA

Kızını dakikalarca damdan sarkıtarak atacağını söylemişti: Tutuklandı

Adana'da kendisine büyü yapıldığını öne sürüp tek katlı evinin damından kızını sarkıtınca gözaltına alınan Mustafa A. (51), tutuklandı. Mustafa A.’nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve evdeki eşyaları kırdığı öne sürüldü. Mustafa A.’nın olaydan bir gün önce de mutfakta gazı açıp eşi Eda A.’ya ‘Cennete gideceğiz” dediği iddia edilmişti.

Haber Merkezi DHA
Kızını dakikalarca damdan sarkıtarak atacağını söylemişti: Tutuklandı
Kızını dakikalarca damdan sarkıtarak atacağını söylemişti.

Olay, 14 Nisan günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa A., kendisine büyü yapıldığını öne sürüp, kızı Ela’yı aşağı atacağını söyledi. Evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa fırlatan Mustafa A.’yı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., “Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak” diyerek kızı Ela’yı damdan sarkıttı. Korkuya kapılan minik kız, “Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba” diyerek ağladı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bir süre sonra olay yerine, Mustafa A.’nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y.’nin teslim olmasını istediği Mustafa A., damdaki hortumla aşağıya su tuttu. Mustafa A. kayınpederinin dama çıkmasına izin verirken, çevrede toplanan mahalleli olan biteni şaşkın gözlerle izledi.
Mehmet Y., bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torunu Ela’yı kurtarmayı başardı. Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A.’yı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Kızı Ela’yı alıp, damdan koşarak inen Eda A., gözyaşlarına boğuldu.

GAZI AÇIP, ‘CENNETE GİDECEĞİZ’ DEMİŞ

Mustafa A.’nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve evdeki eşyaları kırdığı öne sürüldü. Mustafa A.’nın olaydan bir gün önce de mutfakta gazı açıp eşi Eda A.’ya ‘Cennete gideceğiz” dediği iddia edildi.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki ifadesinde tutarsız cümleler kullanan, eşiyle kavga ettiğini bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mustafa A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mustafa A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşiyle kavga eden adam 4 yaşındaki kızını damdan atmaya çalıştı: 'Onun kanı akarsa büyü bozulacak'
FOTOĞRAF 8
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Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa A, tek katlı müstakil evde eşi Eda ve 4 yaşındaki kızı Ela A'yı rehin aldı.
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Kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, evin damına çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa A'yı ikna etmeye çalıştı.
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Mustafa A, zaman zaman çocuğunu aşağıya sarkıtarak tehditlerini sürdürdü.
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Bu sırada korku yaşayan çocuk ise Baba beni atma, evimize gidelim. dedi.
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Bir süre sonra eşi Eda A. ve kayınpederi, Mustafa A. ile konuşmak için dama çıktı.
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Eda A, yanındaki babasıyla çocuğunu kurtarmak için Mustafa A'ya müdahalede bulundu. Bu sırada kucağındaki çocuğunu aşağıya atma girişiminde bulunan Mustafa A'ya polis ekipleri de müdahale ederek Ela A'yı kurtardı. Güçlükle gözaltına alınan Mustafa A, polis merkezine götürüldü.
Eşiyle kavga eden adam 4 yaşındaki kızını damdan atmaya çalıştı: 'Onun kanı akarsa büyü bozulacak'
Adana'da kendisine büyü yapıldığını öne süren Mustafa A. (51), tek katlı evinin damına çıkıp, 4 yaşındaki kızı Ela'yı sarkıtarak aşağı atacağını belirtip, “Onun kanı akarsa büyü bozulacak” diye bağırdı. “Babacığım, ne olur beni atma” diye ağlayan minik Ela, dama çıkan dedesi tarafından kurtarılırken, Mustafa A., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.


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