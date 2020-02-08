KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan skandal sözler: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

2015'te Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilen ve 26 Nisan seçiminde yeniden aday olan Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine mülakat verdi. Kıbrıs’ta federal çözüme varılması gerektiğini savunan Akıncı, federal çözüm üretilmezse bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğini savundu.

'Türkiye'ye bağımlı olmak istemiyoruz'

Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması konusunun, Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini söyledi. Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltma arzusunu da dile getiren KKTC lider, Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' diye niteledi.

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"Ankara tarafından yutulabiliriz"

Yarım asırlık bölünmüşlükten sonra tek işler çözümün federal bir çatı altında yeniden birleşme olduğunu anlatan KKTC lideri, bu başarılamazsa, Kuzey Kıbrıs'ın daha fazla bağımlı hale geleceği "Ankara tarafından yutulabileceğini" ve "de facto Türkiye iline dönüşebileceğini" dile getirdi.

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"ANAVATAN-YAVRUVATAN DEĞİL, BAĞIMSIZ VE KARDEŞÇE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkisini anavatan-yavruvatan diye tanımlamasına karşı çıktığını tekrarlayan Akıncı, "Ben bağımsız, kardeşçe ilişkiler istiyorum" derken, hükümetin faturalarını ödeyen Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için daha fazla şey yapmaları gerektiğini belirtti. Bunu başarabilmek için de Güney'in desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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RUM BASINI AKINCI'YI ÖVDÜ

Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında çok geniş şekilde yer aldı. Gazeteler, "Mustafa Akıncı’nın cesur açıklamalar", "Türkiye’ye bağlanmaya karşı mücadele ilan etti" başlıklarını kullandı. KKTC medyası da, Akıncı'nın açıklamalarını, "Anavatan-Yavruvatan değil, bağımsız ve kardeşçe" başlıklarıyla verdi.

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BARIŞ PINARI HAREKATI SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu. Akıncı "Barış Pınarı desek de akan kandır" sözleri Türkiye'den sert tepki görmüştü.