KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'nin 'Pile' riyakarlığını anlattı: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler ile yaşanan gerilime ilişkin detayları anlattı.
Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.
Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.
KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.
"Hastaların ve çocukların perişan olduğu bir saatlik yol 15 dakikaya düşecek"
"BM Rum tarafından gelen tepkileri azaltmak için böyle yapıyor"
"Türkiye ile istişare halindeyiz, yolu tamamlayacağız"
Sözlerinin devamında Türkiye ile de istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı.
KKTC muhalefetine sert tepki: Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?
KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Malum çevre var burada da... Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" tepkisini dile getirdi.
"Bizi durdurmaya çalıştılar"
"İngiliz üsleri de taraflı, onlar da yardımcı olmadı. 10 dakikalık yolu 1 saatte gidiyor halkımız. Yıllardır Pile köylüleri yönetimimize büyük tepki gösteriyorlar. Bizi göç etmeye zorluyorsunuz diyorlar.
Bizim dünyaya AB'ye yaptığımız açıklama bunun insani bir olaydır. Hastaların 10-15 dakikada hastaneye gidebilmesi, çocukların okula rahat gitmesi için yapacağız.
Futbol sahamız var ara bölgede, sahaya çim ektik yeşilledik ve Rum tarafı BM'yi suçladı. Türklerin futbol oynamalarına seyirci kalınıyor dediler.
Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz. En doğal hakları o insanların köylerinde yaşamlarını sürdürmeleri. Her sabah kuyruklarda 1 saat yolda kaybetmeleri kabul edilemez. Bu yol hepsine çare olacak. Karşı taraftan bekleyin Rumlarla istişare edelim diyorlar. Haziran ayında başlayacaktık ama bekledik ilgili temsilci adaya geri dönünce istişarelerini yapmışsındır dedim yapmadığını söyleyince başladık.
KKTC'de bizim cenah ulusalcı milliyetçi cephe bizi çok haklı buldu. Ama malum çevre var burada da muhaliflerimiz böyle görüntülerin Kıbrıs Türküne yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik? Bu devletin polisi askeri var. Burada düzenli bir ordumuz var."