KKTC tarafından insani yardım için yapılan Pile-Yiğitler Yoluna Birleşmiş Milletler (BM) hukuksuz olarak müdahale etti. Yol yapım çalışmaları sürerken, dün akşam saatleri itibariyle yolun 2 kilometresinin bittiği kaydedildi. Adayı ikiye bölen Yeşil Hat dışında kalan bölgelere müdahale hakkı bulunmayan BM’nin asıl görevinin, tampon bölgedeki olası çatışmaları engellemek olduğu ifade edildi. BM’nin bir diğer görevi ise adadaki iki ülkeyi denetleme ve gözetleme.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımına başladıkları yolla ilgili son durumu Yeni Şafak’a anlattı. Türk tarafının uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullandığını belirten Tatar, “Rum tarafının ihlalleri görülmüyor. İnsani nedenlerle yapılan bu yola karşı çıkılamaz” dedi. Ersin Tatar özetle şunları söyledi: “Bizim şu an çalışma başlattığımız noktalar, KKTC sınırları içerisinde. Bu ne bir işgal girişimi, ne de bir saldırıdır. Bizim Pile köyündeki halkımız KKTC tarafına kolayca geçemiyor. Şu an İngiltere kontrolündeki bölgelerden geçmek zorundalar. Rumlar da orada. Onlar için Larnaka’ya direkt yol yaptılar, ara bölgeden geçip gidiyorlar. Onlara hiç müdahale eden yok. Tüm mesele oradaki insanlarımıza hizmet götürebilmek. Bu, insani bir adım. Yıllardır tartışılıyor. BM hiçbir zaman anlayış göstermedi, yardımcı olmadı. Türk tarafının Yeşil Hattı ihlal ettiği yönündeki iddialar asılsız. Biz sınırlarımızı biliyoruz. Geri kalanlar safsatadır. Orayı Rumlara terk edecek değiliz.”