KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta artık iki devletli çözüm masaya gelmelidir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatar, KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü dolayısıyla Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının en mutlu günlerinden birinin 15 Kasım 1983'te yaşandığını belirterek, "Soylu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakarlıklarla kurduğumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 37. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz." dedi.

"Geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz"

Geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişten bu yana yaşananların muhasebesini doğru yapmak gerektiğini söyleyen Tatar, "Milli mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın da sık sık vurguladıkları gibi, bir halkın ulaşabileceği en yüce, en onurlu mertebe, bağımsız egemen devlet kurma aşamasıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak eğer bugün başı dik ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak bunu her türlü bedeli gözünü kırpmadan ödemeyi kabul etmiş halkımıza, ulusal kahramanlarımıza, Dr. Fazıl Küçük’ten Rauf Denktaş’a uzanan şanlı ecdadımıza ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz." diye konuştu.

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Mücadelenin her aşamasında Türk ulusunun eşsiz yardım ve desteğini gördüklerini anlatan Tatar, 15 Kasım 1983’te KKTC'yi ilan ederek, bağımsızlık mücadelesinin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

"Rum kesimindeki zihniyette hiçbir değişiklik olmadığını görmekteyiz"

Tatar, "15 Kasım 1983’te bağımsızlık bildirgemizin Mecliste kabul edilmesi, Rum tarafının bizim egemen eşitliğimizi kabul etmemesi ve uluslararası camianın sadece Rum tarafının sesini duymasının bir sonucudur." diye konuştu. 1960’ta ortaklık devleti kurulduktan hemen sonra Rum lider Makaryos'un, 1960 Antlaşmasına geçici gözle baktığını ve bu anlaşmayı Enosis amacına ulaşmak için bir aşama olarak kullandığını söyleyen Tatar, şu değerlendirmesinde bulundu: "O günden bugüne, Rum kesimindeki zihniyette hiçbir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Hala federasyon ister gibi görünmekle beraber, ne yönetimi ne de zenginlikleri bizimle paylaşmak istedikleri için siyasi eşitlik temelindeki bir anlaşma dahi son 50 yıldır yapılan müzakerelerde hayata geçirilememiştir. Hala egemen eşitliğimizi reddediyor, bizleri korunan bir azınlık pozisyonuna indirgemeyi, otonomi ile bir Yunan Devleti’ne dönüşen Güney Kıbrıs’taki otoriteye yama yapmayı hayal etmektedirler."

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"Artık masada yeni çözüm modelleri de olmalı"

Tatar, Rum kesiminin 2004 Annan Planı'nı reddettiğini ve sürecin 2017'de Crans Montana'da başarısızlıkla çöktüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti: "Rum tarafı siyasi eşitliği reddetmiş, sıfır asker, sıfır garanti ve Rum hakimiyetinde üniter bir devlete evirilecek bir çözüm şeklini ısrarla talep etmeye devam etmiştir. Rum Dışişleri eski Bakanı Rolandis’in ifadesiyle, muhatabımız Rum tarafı bugüne dek tüm çözüm planlarını reddetmiştir. Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak masaya dönmeye hazırız ancak artık masada yeni çözüm modelleri de olmalıdır."

Tatar, Rum tarafının tutumu nedeniyle, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığının, son 43 yılda gözler önüne serildiğini belirterek, "Artık, egemen eşitliğe dayalı çözüm, yani iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Kıbrıs’ta var olan iki halk ve iki devlet var olan gerçekler temelinde iş birliği yapmalıdır." dedi.

OYNAT 00:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar, "Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37. Kuruluş yol dönümünü kutluyor. Son dönemde tarihi gelişmelerin yaşandığı KKTC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ağırladı. Buradaki konuşmasında çok önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özellikle son 50 yılda yaşananlarla şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Tamamen ortadan kaldırmak istedikleri ortaklığı yeniden tesis etmek mümkün değildir. Eskilerin dediği gibi 'Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Kimse bizden Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklememelidir"

Kıbrıs’ın bölgeye ve dünyaya örnek bir barış adası olması için Türk tarafının haklarından ve egemenliğinden ödün vermeden gerekli adımları atmaya hazır olduğunu söyleyen Tatar, "Ancak kimse bizden Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemizi, Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklememelidir. Biz bugünlere nasıl geldiğimizin bilincindeyiz. Bizlerin babaları, dedeleri kahramanca, birer nefer, birer mücahit olarak Rum-Yunan yayılmacılığına karşı varoluş ve özgürlük mücadelesi verirken, tek destekçimiz anavatanımız Türkiye idi." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:46 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ne beşinci kol faaliyetleri ne de dış mihrakların oyunları asla tutmayacak" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resmi geçit töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Türkiye'nin bizim için taşıdığı önemin bilincindeyiz, farkındayız. Dolayısıyla ne beşinci kol faaliyetleri ne de dış mihrakların oyunları asla tutmayacak, bizler geleceğe kardeşçe birlikte yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs halkına verdiği desteğe dikkati çekerek, "Bugün üzerinde devlet kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir vatana sahipsek bu, Mehmetçik ve mücahitler sayesindedir." dedi.

"Bize tek yardım yapan ülke Türkiye olmuştur"

KKTC'nin, Türkiye sayesinde en önemli altyapı yatırımlarını yaptığını belirten Tatar, "Ne zaman ekonomik darboğaz yaşasak, bize tek yardım yapan ülke Türkiye olmuştur. Biz bunları unutmadık, unutamayacağız." dedi. Tatar, Türkiye ve KKTC'nin geleceğe kardeşçe birlikte yürüyeceğini söyleyerek, "Beni Rum lidere şikayet edenlerin ne yapmak istediklerinin biz de, halkımız da farkındayız." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli KKTC'ye geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle Ada'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Özel uçakla yerel saatle 12.30'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de eşlik edecek. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkının haklarının gasbedilmesine artık tahammülümüz yok

"Maraş, KKTC egemenliğindedir ve KKTC toprağıdır"

Tatar, Kapalı Maraş’ı açma kararının, Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, "Maraş, KKTC egemenliğindedir ve KKTC toprağıdır. Yıllardan beridir mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin de mülklerine geri dönmeleri, insan hakları bakımından da son derece önemli bir açılımdır." diye konuştu. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları konusuna da değinen Tatar, şunları kaydetti: "KKTC olarak kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz. Ana vatan Türkiye ile bu yönde yapılan anlaşmalara bağlı olarak ana vatanın verdiği kararlı desteğe müteşekkiriz. Mavi Vatan, ana vatan ile aramızdaki bağları perçinleyen, Doğu Akdeniz’deki ulusal çıkarlarımızın korunmasında, hak ve hukukumuzun müdafaasında çok önemli bir stratejik boyuttur.

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Ne mutlu bize ki Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri sondaj çalışmalarına devam etmektedir. Egemen eşitlik temelinde Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinden yararlanmak konusunda güney komşumuza KKTC olarak yaptığımız iş birliği önerilerimizi, bu vesileyle bir kez daha tekrarlıyorum. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC'yi dışlayan hiçbir girişimin başarı şansı olmadığını ve meşru haklarımızı kimseye yedirmeyeceğimizi, bu vesileyle yeniden vurgulamak istiyorum."