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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rumların gösterilerde KKTC bayrakları yakmasına tepki gösterdi: Elbette yanıt verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün KKTC'nin 39 kuruluş yıl dönümü nedeniyle Rum kesiminde düzenlenen gösterilerde ülkesinin bayraklarının yakılmasına sert tepki gösterdi. Tatar "Bayraklarımız ile KKTC kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara gereken yanıt elbette verilecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rumların gösterilerde KKTC bayrakları yakmasına tepki gösterdi: Elbette yanıt verilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatar, Güney Kıbrıs'taki gösterilerde KKTC bayraklarının yakıldığını hatırlatarak, "Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir. Bayraklarımız bizlere şehitlerimizin emanetidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1878 yılından bu yana devam eden mücadelemiz sonrasında self determinasyon hakkını kullanan halkımızın istenci ve iradesiyle kurulmuştur. Bayraklarımız ile KKTC kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara gereken yanıt elbette verilecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen gösterilerde Türk, KKTC ve Türkiye düşmanlığının doruğa tırmandığının bir kez daha görüldüğünü vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Rum Yönetimi'nin Rum Eğitim Bakanlığının teşvikiyle yollara dökülen Rum gençleri 'Girne'ye döneceğiz', 'Güzelyurt, Maraş bizimdir', 'Kıbrıs Yunan'dır', 'Türkler, Kıbrıs'tan dışarı' sloganları atarken KKTC bayrakları da yakılmıştır. Burada esas sorumlu olan Rum gençlerinin beyinlerini Türk düşmanlığıyla yıkayan, onları ırkçı, faşist ve Türk düşmanı olarak yetiştiren Rum Yönetimi ile Rum Ortodoks kilisesidir. Başta AKEL, DİSİ, DİKO olmak üzere Rum siyasi partilerinin yapmış olduğu açıklamalar da değişmeyen Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir."

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