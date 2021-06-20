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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'yle aynı politikayı paylaştığım için saldırıyorlar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Ankara'nın emriyle MİT seçimlere müdahale etti" sözlerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş" diyerek cevap verdi. "Bana saldırmalarının sebebi Türkiye Cumhuriyeti ile aynı politikayı paylaşmamdır" diyen Tatar "Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabi ki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiyeyle aynı politikayı paylaştığım için saldırıyorlar
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, T24'e yaptığı açıklamada, "Ankara'nın emriyle MİT seçimlere müdahale etti. 'Kazansan bile görevde kalamayacaksın' dediler" ifadelerini kullanmıştı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için geldiği Antalya'da, Akıncı'nın bu sözlerine yanıt verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Bir gazetecinin eski Cumhurbaşkanı Akıncı'nın "KKTC halkının iradesi yok sayılırcasına seçimlere müdahale edildi" şeklinde açıklaması bulunduğunu belirtmesi üzerine Tatar, şunları söyledi:

"Türkiye'yle aynı politikayı paylaştığım için hedefim"

"Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş. Her seçim döneminde olduğu gibi birtakım spekülasyonlar yapılmıştır. Biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. KKTC'nin bekası için. Bana saldırmalarının sebebi Türkiye Cumhuriyeti ile aynı politikayı paylaşmamdır.

"Siyasetim yüzde 100 Türkiye ile örtüşmektedir"

Hazmedemedikleri eski siyasetin terk ediliyor oluşudur. Federal temelli anlaşma Rumlarla ortaklık demektir. Tek egemenlik Kıbrıs Türk halkı için tehlike arz ediyor. Oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkartmaktır. Kıbrıs Türklerinin kendi bekası da önemlidir. Benim siyasetim yüzde 100 Türkiye ile örtüşmektedir.

"Türkiye'nin bekası için mücadeleden gururluyum"

Bu doğrudur ve bununla gurur duyuyorum. Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabii ki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum. Sürekli olarak Akıncı ve yandaşları yalanlarla üzerime gelmektedir.

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