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POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yarın Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM öncülüğünde Cenevre’de düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 14.00’te bir görüşme yapacak olan Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra Cenevre’ye hareket edecek.

Haber Merkezi İHA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yarın Türkiyeye geliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesi yarın Ankara’ya geliyor.

KKTC Dışişleri Bakanı da eşlik ediyor

Yarın sabah 09.30’da özel uçakla Ankara’ya hareket edecek olan Tatar’a, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile müzakere heyeti eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.00’te görüşme gerçekleştirecek. Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra Cenevre’ye hareket edecek.

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