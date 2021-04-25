KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yarın Türkiye'ye geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesi yarın Ankara’ya geliyor.
KKTC Dışişleri Bakanı da eşlik ediyor
Yarın sabah 09.30’da özel uçakla Ankara’ya hareket edecek olan Tatar’a, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile müzakere heyeti eşlik edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.00’te görüşme gerçekleştirecek. Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra Cenevre’ye hareket edecek.