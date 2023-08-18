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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak

KKTC'de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni, Birleşmiş Milletler askerleri yola araçlarını çekerek engellemeye çalıştı. Türk askeri ve KKTC güvenlik güçleri, BM Barış Güçleri'nin araç ve barikatlarını iş makineleri ile kaldırdı. Yaşananlara ilişkin tvnet'e açıklamalarda bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ''Yeşil Hat ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak'' ifadelerini kullandı.

23:40 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu KKTC ile BM arasındaki yol gerilimi hakkında tvnet'te önemli açıklamalarda bulundu.



Gerilimin nedeninin Kıbrıs sorununun kendisi olduğunu belirten Ertuğruloğlu, ''Yeşil Hat ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Bu haksızlığa daha fazla izin verilmemesi lazım. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Barış gücü bölgeden çekildi, yol yapımına devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.


Adanın gerçeğinin iki egemen devletin yan yana olması olduğunu belirten Ertuğruloğlu, ''Ara bölgedeki yetkinin BM Barış Gücü'ne verilmesi noktasında KKTC olarak bizim bir sıkıntımız yok. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkinin kendisine ait olduğunu savunuyor'' ifadelerini kullandı.


Pile-Yiğitler Yolu Projesinin Pile Türklerinin rahatlıkla KKTC'ye ulaşımını sağlamak amacıyla başlatıldığını savunan Ertuğruloğlu, ''Pile'deki Türklere karşı sanki mahsur kalmış gibi bir insan grubu muamelesinin sona ermesi lazım.'' ifadelerini kullandı.


KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'nin 'Pile' riyakarlığını anlattı: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'nin 'Pile' riyakarlığını anlattı: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız

KKTC'de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni, Birleşmiş Milletler askerleri yola araçlarını çekerek engellemeye çalıştı. Türk askeri ve KKTC güvenlik güçleri, BM Barış Güçleri'nin araç ve barikatlarını iş makineleri ile kaldırdı. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyorlar." diye konuştu. Sözlerinin devamında Türkiye ile de istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı. KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" tepkisini dile getirdi.

#KKTC
#Tahsin Ertuğruloğlu
#BM
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