KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu KKTC ile BM arasındaki yol gerilimi hakkında tvnet'te önemli açıklamalarda bulundu.
Gerilimin nedeninin Kıbrıs sorununun kendisi olduğunu belirten Ertuğruloğlu, ''Yeşil Hat ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Bu haksızlığa daha fazla izin verilmemesi lazım. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Barış gücü bölgeden çekildi, yol yapımına devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Adanın gerçeğinin iki egemen devletin yan yana olması olduğunu belirten Ertuğruloğlu, ''Ara bölgedeki yetkinin BM Barış Gücü'ne verilmesi noktasında KKTC olarak bizim bir sıkıntımız yok. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkinin kendisine ait olduğunu savunuyor'' ifadelerini kullandı.
Pile-Yiğitler Yolu Projesinin Pile Türklerinin rahatlıkla KKTC'ye ulaşımını sağlamak amacıyla başlatıldığını savunan Ertuğruloğlu, ''Pile'deki Türklere karşı sanki mahsur kalmış gibi bir insan grubu muamelesinin sona ermesi lazım.'' ifadelerini kullandı.