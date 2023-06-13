KKTC tanınmazsa masaya dönmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra baş başa görüşme yapan Erdoğan ve Tatar, ortak basın açıklaması yaptı.

KIBRIS TÜRKÜ ASLA AZINLIK OLMAYACAK

Kıbrıs Türk halkının asla azınlık olmayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’e ilişkin mevcut durumu değerlendirdik. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsemiştir. Ada’nın kadim ve asli unsuru özellikle Kıbrıs Türklerinin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türkü, asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler, Ada’nın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürüyor. Bu kesimlere artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve Ada’nın gerçekleriyle yüzleşmelerini özellikle tavsiye ediyorum.”

50 SENE DAHA KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

“Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir süre Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasından geçmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın Cenevre’deki son gayri resmi toplantıda ortaya koyduğu, bizim de desteklediğimiz gerçekçi ve sonuç odaklı vizyon esasen bundan ibarettir.”

ÇIKARLARI KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ

Türkiye’nin garantör ülke olarak her zaman diyalogdan yana olduğunun altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kıbrıs adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut önerilerin hala masada olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

SİLAHLANANLAR RİSKLERİ İYİCE HESAPLASIN

“Doğu Akdeniz’i ilgilendiren konularda bölgesel konferans düzenlenmesi yönünde yaptığım öneri de maalesef karşılık bulmadı. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı. Buna rağmen garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler, bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir.”

Barıştan başka çıkış yolu yok

Türkiye’nin tüm imkanlarıyla KKTC’nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, “Samimi çözüm çabalarına desteğimizi sürdürürken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın, Türkiye’deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Derinya bölgesinde 1192 adet sosyal konutun inşasına inşallah yakında başlıyoruz. Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesi önceliklerimiz alanındadır. Ulaşım alanında Kuzey Kıbrıs’ta bu güne kadar toplam 630 kilometre anayol yaptık. Toplam 62 kilometre uzunluğunda 5 ayrı yol projemizin inşası sürüyor. Türkiye’den getirdiğimiz suyu kısa süre içinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerimizin istifadesine sunacağız. Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesine de yakında çıkıyoruz. Buna dair çalışmaların eş güdümünü yardımcım Cevdet Bey yürütecek” dedi. Yunanistan-Türkiye ilişkilerine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Erdoğan, ilişkilerdeki yol haritasının belli olduğunu vurgulayarak, “Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin” diye konuştu.

Arkamızda dünya devi Türkiye var

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı kutlayarak “Büyük bir zafer kazandınız. Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekten büyük bir siyasi olgunlukla ve dünya devletlerine örnek teşkil edecek demokratik bir anlayışla, çok yüksek bir katılımla seçimi kazandınız ve heyetinizle bizimle bir aradasınız. İlk ziyaretinizi yemin töreninizden sonra KKTC'ye yapıyorsunuz. Bunun anlamı bizler için çok büyüktür, çok önemlidir. Çünkü siz bütün dünyaya, bütün dünya devletlerine KKTC'ye her zaman sahip çıkmakta olduğunuzu ve bundan sonra da aynı anlayışla sahip çıkacağınızın mesajını veriyorsunuz” dedi.

BİZLERE GÜÇ VERİYORSUNUZ

“Biz Kıbrıs’ta çok acılar çektik” diyen Tatar, şöyle devam etti: “Hâlâ daha maalesef çeşitli oyunlarla aramıza nifak tohumu sokmaya çalışanlar ve beşinci kol faaliyetleriyle KKTC’yi içeriden bölme ve bizleri ana vatanla olan ilişkilerimizin daha da pekişmesine engel olmaya çalışanlara verdiğiniz mesajlar bir yanıt niteliğinde. Aramızda olmanız bizlere güç vermektedir. Bu saatten sonra eskiye dönemeyiz çünkü ortaya yeni bir siyaset çıkmıştır. Kıbrıs meselesini kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar, Rum tarafı masaya gelmiyor. Çünkü bizim egemenliğimizi kabul etmiyorlar. Şunu bilmeliler ki bizim arkamızda dünya

devi Türkiye Cumhuriyeti var.”

Yeni dönemde de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Erdoğan, anıt özel defterini imzaladı. Erdoğan, anıt özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız. 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk Halkına da aşkla hizmet ettik. İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türkü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.”

Yeni bakanlar yanında

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.











