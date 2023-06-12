KKTC ziyaretiyle dünyaya mesaj veriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini bugün KKTC'ye yapacak olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Erdoğan'ın “Göreve Başlama Töreni”ndeki konuşmasında ülkeleri sayarken KKTC'yi ilk sırada zikrettiğini de hatırlatam Tatar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor. Sayın Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyaret, dünyanın bize uyguladığı, ambargo, izolasyon ve engellemelere karşı Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi ve değeri göstermektedir. Türkiye KKTC'yi sahiplenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da tüm dünyaya KKTC'nin tanınma zamanının geldiğini söylemişti” diye konuştu.

İLK ZİYARET MUTLU ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleneği bozmayarak ilk ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirecek olmasından mutluluk yaşadıklarını belirten Tatar, ziyaretin önemli olması yanında dünyaya bir mesaj taşıdığını da vurguladı. Tatar, “Sayın Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretle dünyaya, ‘KKTC bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu devleti sonuna kadar desteklemektedir’ mesajı verilmektedir” dedi.

İLİŞKİLERİMİZ DAHA İLERİ TAŞINACAK

Erdoğan'ın tekrar seçilmesinin ardından başlayan yeni dönemde iki ülke arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer konulardaki iş birliğinin artacağını aktaran Tatar, “Yeni dönemde ilişkilerimiz daha da ileri noktaya taşınacak. Türkiye'nin desteğiyle KKTC Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır” değerlendirmesini yaptı.







