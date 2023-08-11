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KKTC'de kabine değişikliği: Üç yeni bakan atandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kabine değişikliğine gidildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu listesine göre üç yeni bakan atandı, bir bakanın da görevi değiştirildi.

20:21 . 11/08/2023 Cuma
AA
KKTC'de kabinede değişikliğe gidildi.

KKTC'de kabinede değişikliğe gidildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kabinede değişikliğe gidilerek 4 yeni bakan atandı, 1 bakanın da görevi değiştirildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunduktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un İçişleri Bakanlığına atandığını belirten Üstel, Oğuz'dan boşalan koltuğa Hüseyin Çavuş'un getirildiğini söyledi.

Üstel, Özdemir Berova'nın Maliye, Hakan Dinçyürek'in Sağlık, Sadık Gardiyanoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kabinede görev yapacağını bildirdi.

Dört Bakan kabine dışında kaldı

Önceki Bakanlar Kurulu'nda yer alan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti, 12 Mayıs 2022'de kuruldu.

İlk kabinede Maliye Bakanı olan Sunat Atun'un 27 Temmuz 2022'de istifasıyla boşalan göreve Alişan Şan getirilmişti.

KKTC'de iktidardaki koalisyonu oluşturan UBP 8, DP 1 ve YDP 1 bakanlığa sahip bulunuyor.



#KKTC
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