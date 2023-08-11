KKTC'de kabine değişikliği: Üç yeni bakan atandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar mesajında; "“Dünya barışını tehdit eden teröre karşı mücadele artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.