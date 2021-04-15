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Gündem KKTCde Kuran kursları kapatılıyor
POLİTİKA

KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, ülkedeki Kur'an kurslarının laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi İHA
KKTCde Kuran kursları kapatılıyor
Arşiv

KKTC’de Anayasa Mahkemesi Kur'an Kursu konusunda sunulan davada, kararını açıkladı.

Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası’na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile “Kur’an Kursu” düzenleme yetkisi elinden alındı.

Kursların faaliyetleri resmen durduruldu

Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur’an kurslarının faaliyetleri KKTC’de resmen durduruldu.

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