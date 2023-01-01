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KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

KKTC liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısına teşekkür etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

08:45 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısı için Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısı için Erdoğan'a teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Tatar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinin 60'ncı yıl dönümünde uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanıyarak diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ettiğini söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın'

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Kıbrıs Türk halkının BM Genel Kurulu'nda güçlü sesi olan, halkın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Erdoğan'a çağrısından dolayı teşekkür eden Üstel, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' çağrısını selamlıyorum."

Kıbrıs Türk halkının, 60. yılına dayanan Kıbrıs sorununun, adil kalıcı ve sürdürülebilir şekilde bir çözüme ulaşması yolunda tüm samimi adamları attığına işaret eden Üstel, geçen yıllarda ortaya çıkan gerçeklerin Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüme ulaşılamayacağını gösterdiğini kaydetti. Üstel, "Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçeklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalıdır." ifadesini kullandı.






#KKTC
#Ersin Tatar
#Recep Tayyip Erdoğan
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