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KKTC'den sonra kritik ziyaret: TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan'daki temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek olan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.

22:11 . 11/07/2023 Salı
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek.

Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.



#Azerbaycan
#Numan Kurtulmuş
#Ziyaret
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