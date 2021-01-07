Kobani iddianamesi kabul edildi: 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Demirtaş 108 sanıkla birlikte yargılanacak. 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

GÜNDEM Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile yakalamalı olarak aranan firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle’nin de bulunduğu 108 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

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Duruşma tarihi belirlenmedi

İddianamede şüphelilerin tamamının “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez adam öldürmeye teşebbüs”, “bayrak yakma”, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet”, “ibadethanelere zarar verme”, “24 kez yağma”, “38 kez alıkoyma”, “bin 750 kez mala zarar verme”, “397 kez yakarak mala zarar verme”, “bin 60 kez kamu malına zarar verme”, “503 kez yakarak kamu malına zarar verme”, “264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama” ve “78 kez silahla kasten yaralama” başta olmak üzere toplam 29 suçtan cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme, duruşma tarihini ise henüz belirlemedi.

OYNAT 06:56 Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti? HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

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