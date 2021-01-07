Gündem Kobani iddianamesi kabul edildi 38er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
POLİTİKA

Kobani iddianamesi kabul edildi: 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Haber Merkezi Diğer
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Demirtaş 108 sanıkla birlikte yargılanacak. 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
GÜNDEM
Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile yakalamalı olarak aranan firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü ve Mehmet Hatip Dicle’nin de bulunduğu 108 kişi şüpheli olarak yer almıştı.

Duruşma tarihi belirlenmedi

İddianamede şüphelilerin tamamının “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez adam öldürmeye teşebbüs”, “bayrak yakma”, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet”, “ibadethanelere zarar verme”, “24 kez yağma”, “38 kez alıkoyma”, “bin 750 kez mala zarar verme”, “397 kez yakarak mala zarar verme”, “bin 60 kez kamu malına zarar verme”, “503 kez yakarak kamu malına zarar verme”, “264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama” ve “78 kez silahla kasten yaralama” başta olmak üzere toplam 29 suçtan cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme, duruşma tarihini ise henüz belirlemedi.

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