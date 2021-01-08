Gündem Kobani olayları davasında ilk duruşma 25 Nisanda
POLİTİKA

Kobani olayları davasında ilk duruşma 25 Nisan'da

HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame dün kabul edilmiş, sanıklar hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanıklar hakkında açılan davanın ilk celsesinin 25 Nisan’da görüleceği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Demirtaş 108 sanıkla birlikte yargılanacak. 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kobani iddianamesi kabul edildi: 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
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Kobani iddianamesi kabul edildi: 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Duruşma tarihi belirlendi

İddianamede şüphelilerin tamamının “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez adam öldürmeye teşebbüs”, “bayrak yakma”, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet”, “ibadethanelere zarar verme”, “24 kez yağma”, “38 kez alıkoyma”, “bin 750 kez mala zarar verme”, “397 kez yakarak mala zarar verme”, “bin 60 kez kamu malına zarar verme”, “503 kez yakarak kamu malına zarar verme”, “264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama” ve “78 kez silahla kasten yaralama” başta olmak üzere toplam 29 suçtan cezalandırılması talep edilmişti.

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  • Mahkeme, duruşma tarihini belirledi. Sanıklar hakkında açılan davanın ilk celsesinin 25 Nisan’da görüleceği öğrenildi.

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