Kocaeli AK Parti ile yola devam dedi: 12 ilçenin dokuzunu kazandı

Kocaeli'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı mevcut başkan AK Parti'li Tahir Büyükakın yeniden kazandı. 12 ilçenin 9'inde AK Parti'li, 3'ünde ise CHP'li adaylar kazandı. Merkez ilçe olan İzmit'i CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet kazanırken, Derince ilçesinde CHP'li Sertif Gökçe, Karamürsel ilçesinde CHP'li Ahmet Çalık, Başiskele ilçesinde AK Parti'li Yasin Özlü, Çayırova ilçesinde AK Parti'li Bünyamin Çiftçi, Darıca ilçesinde AK Parti'li Muzaffer Bıyık, Dilovası ilçesinde AK Parti'li Ramazan Ömeroğlu, Gebze ilçesinde AK Parti'li Zinnur Büyükgöz, Gölcük ilçesinde AK Parti'li Ali Yıldırım Sezer, Kandıra ilçesinde AK Parti'li Erol Ölmez, Kartepe ilçesinde AK Parti'li Muhammet Mustafa Kocaman ve Körfez ilçesinde AK Parti'li Şener Söğüt kazandı.





KÖRFEZ VE KANDIRA'DA CHP'DEN İTİRAZ





Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li adayların kazandığı ancak sonuçların birbirine çok yakın olduğu Körfez ve Kandıra ilçelerinde itirazların sürdüğü ve ilçe seçim kurullarının değerlendirmelerinin devam ettiği öğrenildi.





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?





31 Mart Yerel Seçimleri'nde ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1969 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Büyükakın, 2002'de Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. Bölüm başkan yardımcılığı görevine 2007 yılında getirilen Büyükakın, 2013'te doçent unvanını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2005- 2007 yıllarında danışmanlık yapan Büyükakın, 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı, 2014'e kadar bu görevi yürüttükten sonra genel sekreter olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası Tahir Büyükakın, 2017 yılında Bilecik Valisi olarak atandı.















