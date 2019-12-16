Gündem Kocaelide define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi
KOCAELİ

Kocaeli haber: Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi

Kocaeli'de define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, define avcıları tarafından açıldığı öne sürülen çukurlar, Kutluca Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Her geçen gün çukur sayısının arttığını belirten mahalleliden Latif Nac, "Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi. Otlanmaya çıkan hayvanlarımız, çukura düşüyor. Yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği yerler havadan görüntülendi.
Definecilerin köstebek yuvasına çevirdiği yerler havadan görüntülendi.

Körfez'e bağlı, 49 haneli ve 150 nüfuslu Kutluca Mahallesi'nin sakinleri, defineciler tarafından kazıldığını iddia ettikleri çukurlardan yakınıyor. İlk kez 5 yıl önce karşılaştıkları çukurların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.

Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklüklerde olan çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalleliden Latif Nac, "Çukurların sayısı her geçen gün artıyor. Doğaya zarar verdiğini düşündüğümüz bu çukurlara zaman zaman otlanmaya çıkan hayvanlarımız da düşüyor. Yetkililerin bu durumu çözüme kavuşturmasını istiyoruz" diye konuştu.

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"50'den fazla çukur var"

Çukur açılmasını engellemek için bölgede bazı dönemlerde nöbet tuttuklarını, ancak ise yaramadığını belirten Nac, "Öncelikle bu olay doğaya zarar verdiği için karşıyız. Defineciler tarafından arazilerimizin katledilmesi, bizim için kabul edilemez. Buraya sürekli ineklerimiz, koyunlarımız da düşüyor. Hayvanlarımızın canına kastediliyor. Bölgede yaklaşık 50'den fazla çukur var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bunun önüne geçilmesi için bazı önlemler aldık ama onlar da faydalı olmadı. Sorumlulardan şikayetçiyiz" dedi.

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"Mahalle, köstebek yuvası oldu"

Açılan çukurlara mahallenin her tarafında rastlamanın mümkün olduğunu belirten mahalle sakini Ali Öztürk ise, "Nereye gitsek karşımıza çukurlar çıkıyor. Hayvanları olumsuz etkiliyor, insanlar için tehlike oluşturuyor. Buraya her gün defineciler gelerek, doğayı kazıyor. Burada yaşanan olayı defalarca şikayet ettik ama henüz çözüm bulunamadı. Hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen hala kazmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar 50'den fazla çukur var mahallemizde, sayıları da her geçen gün artıyor; köstebek yuvasına çevirdiler. Yetkililere seslenerek yardım istiyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'de define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi
FOTOĞRAF 13
Title
Körfez'e bağlı, 49 haneli ve 150 nüfuslu Kutluca Mahallesi'nin sakinleri, defineciler tarafından kazıldığını iddia ettikleri çukurlardan yakınıyor.
Title
İlk kez 5 yıl önce karşılaştıkları çukurların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.
Title
Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklüklerde olan çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalleliden Latif Nac, Çukurların sayısı her geçen gün artıyor. Doğaya zarar verdiğini düşündüğümüz bu çukurlara zaman zaman otlanmaya çıkan hayvanlarımız da düşüyor. Yetkililerin bu durumu çözüme kavuşturmasını istiyoruz diye konuştu.
Title
50'den fazla çukur var<br><br> Çukur açılmasını engellemek için bölgede bazı dönemlerde nöbet tuttuklarını; ancak ise yaramadığını belirten Nac, Öncelikle bu olay doğaya zarar verdiği için karşıyız. Defineciler tarafından arazilerimizin katledilmesi, bizim için kabul edilemez. Buraya sürekli ineklerimiz, koyunlarımız da düşüyor. Hayvanlarımızın canına kastediliyor. Bölgede yaklaşık 50'den fazla çukur var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bunun önüne geçilmesi için bazı önlemler aldık ama onlar da faydalı olmadı. Sorumlulardan şikayetçiyiz dedi.
Title
Mahalle, köstebek yuvası oldu<br><br> Açılan çukurlara mahallenin her tarafında rastlamanın mümkün olduğunu belirten mahalle sakini Ali Öztürk ise, Nereye gitsek karşımıza çukurlar çıkıyor. Hayvanları olumsuz etkiliyor, insanlar için tehlike oluşturuyor. Buraya her gün defineciler gelerek, doğayı kazıyor. Burada yaşanan olayı defalarca şikayet ettik ama henüz çözüm bulunamadı. Hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen hala kazmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar 50'den fazla çukur var mahallemizde, sayıları da her geçen gün artıyor; köstebek yuvasına çevirdiler. Yetkililere seslenerek yardım istiyoruz diye konuştu.
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Title
Title
Kocaeli'de define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, define avcıları tarafından açıldığı öne sürülen çukurlar, Kutluca Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Her geçen gün çukur sayısının arttığını belirten mahalleliden Latif Nac, "Define avcıları, mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi. Otlanmaya çıkan hayvanlarımız, çukura düşüyor. Yetkililerin gerekli önlemleri almalarını istiyoruz" dedi.


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