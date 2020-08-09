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Gündem Kocaelide halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı Şoför otobüs tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar tepki gösterdi
KOCAELİ

Kocaeli haber: Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı

Kocaeli'de halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı: Şoför otobüs tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar tepki gösterdi

Kocaeli’de Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olması sebebiyle sabahın erken saatlerinde otobüslerde yoğunluk oluştu. Pandemi kuralları sebebiyle otobüs kooperatifi erken önlem almayınca, nefes alacak yer kalmadı. Vatandaşlar otobüs şoförüne sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Otobüs içindeki yoğunluk amatör kameralar tarafından görüntülendi.
Otobüs içindeki yoğunluk amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Kocaeli’de Gebze-İzmit arası sefer yapan 41 J 6006 plakalı halk otobüsünde, sabah saat 09.00 sıralarında DGS sebebiyle yoğunluk yaşandı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, otobüsün tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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Sosyal mesafenin olmadığı ve nefes alacak yerin kalmadığı otobüste, vatandaşlar dip dibe yolculuk yapmak zorunda kaldı.

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  • İddiaya göre otobüs şoförü, vatandaşların tepkisi üzerine ‘İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz’ diyerek savunma yaptı. Daha sonra vatandaşların tepkisinin devam etmesi üzerine otobüs şoförü bu kez de ‘Ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz’ dedi.

Vatandaşların sosyal mesafesiz bu yolculuğu yaklaşık bir saat sürdü. O anlar ise halk otobüsünde yolculuk eden bir vatandaşın amatör kamera tarafından görüntülendi.

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