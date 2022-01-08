Otomobil durağa daldı: 5 yaralı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde gelişmiş ülkelerle rekabet ediyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminin performansını artırmak amacıyla son 20 yılda atılan adımları ve yaşanan dönüşümün anlatıldığı bir kitap hazırladı. Kitabın takdim yazısında Erdoğan "Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir" ifadelerini kullandı



