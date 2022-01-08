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KOCAELİ

Otomobil durağa daldı: 5 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimini kaybettiği otomobil yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Kocaeli haber... Otomobil durağa daldı: 5 yaralı
Kazada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu’nda otobüs durağına dalan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Halkevi mevkide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (24) idaresindeki 54 AEM 824 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü E.Ö., otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Ü. (30), G.Ö. (29), M.T. (23) ve Y.D. (23) isimli 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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