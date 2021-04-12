Dev projede çalışmalar yan yolda yoğunlaştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi şehir merkezi ile OSB’leri arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” projesinde, Kuzey yan yollardaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yan yollar ve köprü bağlantı yollarını inşa ettiği projede, Tembelova Köprüsü’nün kuzey tarafının trafiğe kapalı alandaki yan yolda üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KUZEY YAN YOLDA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI

Tamamlandığında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak projede, çalışmalar şuanda Kuzey yan yollarda hummalı bir şekilde sürüyor. İş dahilinde Tembelova Köprüsü kuzey tarafındaki yan yolda alt temel, PMT, BSK bitümlü sıcak asfalt ve binder asfalt tabakalarının serimi yapılıyor. Proje kapsamındaki bu bölgede taş duvar imalatı, elektrik alt yapı işleri, aydınlatma, telekomünikasyon, yağmursuyu ve kaldırım imalatları gerçekleştiriliyor.

BAĞLANTI YOLLARI TAMAM

Proje kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bağlantı Yolu 1 (Tembelova Köprüsünün yanında) ve Bağlantı Yolu 4 (Kirazpınar Köprüsünün yanında) köprülerinin Kuzey ve Güney yan yolları ile köprü bağlantı yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından altyapı ve üstyapı işleri ile birlikte tamamlandı. İki yeni köprünün yol işleri kapsamında asfalt serimi, otokorkuluk, toprakarme duvar ve kaldırım imalatları gerçekleştirildi.

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4 KÖPRÜDEN İKİSİ İNŞA EDİLDİ

Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında yapılacak olan dört yeni köprüden ikisi inşa edildi. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkiinde mevcutta 2x1 olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri 2x2 şeritli olarak yıkılarak yeniden yapılacak. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 2x1 ve Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 2x1 şeritli yeni iki köprünün inşa çalışması tamamlanarak trafiğe açıldı.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece proje tamamen bittiğinde, doğu-batı aksındaki tüm trafik ışıklı kavşaklar ortadan kaldırılmış olacak.