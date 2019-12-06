Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu

Kocaeli'deki olay, 16 Temmuz günü Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar (18), Gebze’de çalıştığı restorana gitmek için halk otobüsüne bindi. Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada inmek için kapıya yaklaştı. Gönülaçar, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada aşağı düşerek otobüsün altında kaldı. Üniversiteye hazırlanan, okul masraflarını çıkarmak için çalışan Gönülaçar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OYNAT 00:55 Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti. Dilovası'nda yaşayan genç kız Gebze'ye gitmek için yolcu midibüsüne bindi. Gebze girişindeki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Acar, bu sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düştü. Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. BiP'te paylaş

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Olayın ardından tutuklanan halk otobüsü sürücüsü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Günay Gönülaçar’ın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianame Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Bıraktığı kağıdı, bakmadan attım"

Soruşturma kapsamında otobüste Gönülaçar’ın yanında oturan A.Ç. de emniyette ifade verdi. Gönülaçar’ın yanında bulunan kişiye bir kağıt verdiği iddiasıyla ilgili A.Ç., genç kızı tanımadığını, sağ bacağının üstüne bıraktığı kağıtta telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ederek bakmadan attığını söyledi.

DHA O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücü Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirterek, genç kızın otobüs hareket halindeyken ayağa kalkıp kapıya yöneldiğini, basamağa adım atıp aşağı düştüğünü, aracı durdurarak yardıma koştuğunu, vicdan azabı çektiğini söyledi.