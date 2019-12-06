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Kocaeli haberleri... Halk otobüsünden düşen Günay’ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu

Halk otobüsünden düşen Günay'ın ölümünde sürücü tam kusurlu bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından inerken aşağı düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanırken, sürücü tam kusurlu bulundu. Sürücü Yüksel K. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Haber Merkezi DHA
Gönülaçar'ın hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada aşağı düştüğü anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Gönülaçar'ın hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada aşağı düştüğü anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Kocaeli'deki olay, 16 Temmuz günü Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'nda ailesiyle yaşayan Günay Gönülaçar (18), Gebze’de çalıştığı restorana gitmek için halk otobüsüne bindi. Gönülaçar, otobüs çalıştığı restoranın bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada inmek için kapıya yaklaştı. Gönülaçar, hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada aşağı düşerek otobüsün altında kaldı. Üniversiteye hazırlanan, okul masraflarını çıkarmak için çalışan Gönülaçar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti
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Hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki midibüsten düşen genç kız hayatını kaybetti. Dilovası'nda yaşayan genç kız Gebze'ye gitmek için yolcu midibüsüne bindi. Gebze girişindeki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen Acar, bu sırada hareket halindeki midibüsün açık olan kapısından düştü. Aracın altında kalan ve ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Olayın ardından tutuklanan halk otobüsü sürücüsü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Günay Gönülaçar’ın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianame Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Bıraktığı kağıdı, bakmadan attım"

Soruşturma kapsamında otobüste Gönülaçar’ın yanında oturan A.Ç. de emniyette ifade verdi. Gönülaçar’ın yanında bulunan kişiye bir kağıt verdiği iddiasıyla ilgili A.Ç., genç kızı tanımadığını, sağ bacağının üstüne bıraktığı kağıtta telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ederek bakmadan attığını söyledi.

DHA
O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücü Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirterek, genç kızın otobüs hareket halindeyken ayağa kalkıp kapıya yöneldiğini, basamağa adım atıp aşağı düştüğünü, aracı durdurarak yardıma koştuğunu, vicdan azabı çektiğini söyledi.

  • İddianamede Yüksel K. asli ve tam kusurlu bulunurken, 'taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanması talep edildi. Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki ay görülecek duruşma kapsamında Yüksel K., 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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