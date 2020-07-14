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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Kocaeli merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı

Günlük kazançları 546 bin lira: Çete 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 546 bin TL ve 750 Avro ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekiplerince operasyonda 53 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerince operasyonda 53 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanç elde eden kişilerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen bazı internet siteleri takip altına alındı.

AA
Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyallar ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Euro para ele geçirildi.

Ekiplerin yaptıkları araştırmalarda, sitelerin büyük bir çete tarafından yönetildiği tespit edildi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler, 'Körfez Kurdu' operasyonu için düğmeye bastı.

AA
Körfez Kurdu Operasyonu’nda yasa dışı bahis çetesine üye oldukları tespit edilen 53 kişi gözaltına alındı.

Günlük kazanç 546 bin lira

11 Temmuz günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Bolu’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Körfez Kurdu Operasyonu’nda yasa dışı bahis çetesine üye oldukları tespit edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyallar ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Avro para ele geçirildi.

AA
Körfez Kurdu Operasyonu’nda yasa dışı bahis çetesine üye oldukları tespit edilen 53 kişi gözaltına alındı.

Paranın çetenin günlük kazancı olduğu, yasa dışı bahis ile elde ettikleri toplam miktarın ise daha sonra yapılacak çalışmalar ile tespit edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan 53 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı
FOTOĞRAF 12
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak kazanç elde eden kişilerle mücadelesini sürdürüyor.
Title
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen bazı internet siteleri takip altına alındı.
Title
Ekiplerin yaptıkları araştırmalarda, sitelerin büyük bir çete tarafından yönetildiği tespit edildi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler, 'Körfez Kurdu' operasyonu için düğmeye bastı.
Title
Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi 53 gözaltı
Title
Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyallar ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde 546 bin TL ve 750 Avro para ele geçirildi.
Title
Paranın çetenin günlük kazancı olduğu, yasa dışı bahis ile elde ettikleri toplam miktarın ise daha sonra yapılacak çalışmalar ile tespit edileceği öğrenildi.
Title
Gözaltına alınan 53 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi 53 gözaltı
Bahis çetesi 'Körfez Kurdu' operasyonuyla çökertildi: 53 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde gerçekleştirilen 'Körfez Kurdu' operasyonu ile internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 546 bin TL ve 750 Avro ele geçirildi.


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