Kocaeli haberleri: Oto hırsızlık çetesinden 4 kişi yakalandı
Çalınan bir tırla ilgili çalışma yürüten polis ekibi 4 oto hırsızlık çetesi üyesini kıskıvrak yakaladı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Eylül'de park halindeki bir tırın çalınmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler incelenen görüntüler sonrasından teknik ve fiziki takip başlattı ve bunun sonucunda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu anlaşılan 4 kişiyi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 6 Eylül'de meydana gelen park halindeki tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda yakalandılar
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu belirlenen S.Y, D.S, F.H ve A.G'yi,İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Şase numaraları değiştirilmiş
Operasyonda, çalınan tır, motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi.
Başka suç kayıtları da ortaya çıktı
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin otohırsızlıkve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.