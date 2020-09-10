Kocaeli haberleri: Oto hırsızlık çetesinden 4 kişi yakalandı Çalınan bir tırla ilgili çalışma yürüten polis ekibi 4 oto hırsızlık çetesi üyesini kıskıvrak yakaladı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Eylül'de park halindeki bir tırın çalınmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler incelenen görüntüler sonrasından teknik ve fiziki takip başlattı ve bunun sonucunda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu anlaşılan 4 kişiyi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 21:27 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 22:03 AA