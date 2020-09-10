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KOCAELİ

Kocaeli haberleri: Oto hırsızlık çetesinden 4 kişi yakalandı

Çalınan bir tırla ilgili çalışma yürüten polis ekibi 4 oto hırsızlık çetesi üyesini kıskıvrak yakaladı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Eylül'de park halindeki bir tırın çalınmasına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler incelenen görüntüler sonrasından teknik ve fiziki takip başlattı ve bunun sonucunda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu anlaşılan 4 kişiyi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 6 Eylül'de meydana gelen park halindeki tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda yakalandılar

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu belirlenen S.Y, D.S, F.H ve A.G'yi,İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Şase numaraları değiştirilmiş

Operasyonda, çalınan tır, motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi.

Başka suç kayıtları da ortaya çıktı

  • Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin otohırsızlıkve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satanlar suçüstü yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Ataşehir, Kartal, Beykoz ve Pendik'te park halindeki otomobillerin çalınması ihbarlarına yönelik polis soruşturma başlattı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından ardından şüphelilerin, çaldıkları arabaları parçalarına ayırdıkları deponun adresi tespit edildi. Ekipler, Pendik Kavakpınar Mahallesi, Rençber Sokak üzerinde bulunan depoya operasyon düzenledi.
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Polis, olaya karıştığını tespit ettiği İsmet A.(54), Cengizhan Y.(31), Sezgin Ö.(25), Mustafa Ö.(22), Emre Y.(24), Abdullah P.'yi (32) gözaltına aldı. Depoda parçalanmış olarak çok sayıda otomobil parçası, çalıntı plaka ve 4 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.
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Şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobillere, çalıntı plaka taktıkları depoya getirerek otomobilleri parçaladıkları ve sattıkları belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsmet A. ve Cengizhan Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Öte yandan otomobillerin parçalandığı depoya yapılan baskın ve şüphelilerin yakalanma anı kamerasına yansıdı.
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Çaldıkları otomobilleri parçalayarak satanlar suçüstü yakalandı
İstanbul'da çaldıkları otomobilleri parçalayarak sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik Pendik'te, otomobillerin bulunduğu depoya düzenlenen baskında 6 kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
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