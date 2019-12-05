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KOCAELİ

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Karar kapsamında Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheliler gözaltında

  • İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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