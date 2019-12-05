Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler gözaltında
- İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.