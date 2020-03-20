Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve yayılımını engellemek için Kocaeli'de de ciddi tedbirler alındığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi.

FOTOĞRAF 16 Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Belgrad Ormanı'na akın ettiler Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü. Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti. Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü. BiP'te paylaş

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Yurt dışından gelenlerin, 14 gün kuralına uymasının önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen 4 bin 200 kişiden, 14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 vatandaşımıza Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezaları uygulanmıştır. Tekrarı halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Koronovirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından '14 gün kuralına' harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."