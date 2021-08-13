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KOCAELİ

Kocaeli'de akılalmaz olay: Baklava yüzünden hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde soluk borusuna kaçan baklava dilimi nedeniyle nefessiz kalan 67 yaşındaki Sebahattin Yıldıztekin, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Haber Merkezi AA
Kocaelide akılalmaz olay: Baklava yüzünden hayatını kaybetti
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Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin (67), Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı. Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

20 gündür hastanedeydi

Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Yediği dürüm nefes borusuna kaçan kişi hayatını kaybetti
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Yediği dürüm nefes borusuna kaçan kişi hayatını kaybetti
Karaman'da yolda yürürken yediği dürüm ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşarak yere yığılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Görüntülerde nefessiz kalan kişinin çevredekilerden yardım istediği görülüyor. Daha sonra nefessiz kalan adam bir anda yere yığılıyor.

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