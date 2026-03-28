Kocaeli'de alacak-verecek kavgası cinayetle bitti

21:2028/03/2026, Cumartesi
DHA
Çayırova’da meydana gelen cinayet sonrası şüpheli tutuklandı.
Kocaeli’de birlikte alkol alan Y.U., alacak-verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu M.G.’yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Y.U., birlikte alkol aldığı M.G.’yi, alacak-verecek meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Y.U., tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde birlikte alkol alan Y.U. ile M.G. arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U., eline aldığı bıçakla M.G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.G.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Y.U. ise polis ekiplerince olay yerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Y.U., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.U., ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.



