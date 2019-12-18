Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler Sınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Haber Merkezi 18 Aralık 2019, 23:55 Son Güncelleme: 18 Aralık 2019, 23:59 AA