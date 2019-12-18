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KOCAELİ

Kocaeli'de forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler Sınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Haber Merkezi AA
Fabrikada çalışan taşeron firma işçisi forkliftin altında kaldı.
Fabrikada çalışan taşeron firma işçisi forkliftin altında kaldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

  • Alınan bilgiye göre, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı.

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İşçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Sınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayı haber alan işçi yakınları da fabrikaya geldi.

Sınar'ın cenazesi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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