|
Gündem

Kocaeli'de korkutan yangın: Bir saatte kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, plastik su tankları üreten fabrikada çıkan yangın bitişiğindeki galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

11:01 - 1/04/2024 Pazartesi
DHA
Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Kocaeli'deki yangın, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Marmara Caddesi'nde Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik su tankları üreten fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, bitişiğinde bulunan galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında galvaniz fabrikasının ofis bölümü tamamen yandı. Plastik su tankları üreten fabrikada ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#Kocaeli
#Çayırova
#Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üye Dağılımı: İBB'de çoğunluk kimde, hangi partide?