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KOCAELİ TÜRKİYE

Kocaeli haberleri: Hastalanan vatandaşı ziyaret eden 4 kişi koronavirüse yakalandı

Kocaeli'de koronavirüs hastasına 'geçmiş olsun' ziyaretine giden 4 kişi virüse yakalandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hastalanan bir vatandaşın yapılan koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, şahsı ziyaret ettiği belirlenen 4 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Kocaeli'deki olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan N.B. isimli vatandaş, rahatsızlığı nedeni ile Kocaeli’de bulunan özel bir hastanede tedavi oldu.

Daha sonra taburcu edilen N.B. Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bulunan evine gitti. Evinde rahatsızlanan N.B.’nin kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. N.B. isimli vatandaşın ardından eşi F.B. ve aynı mahallede yaşayan kızı S.S.’nin de yapılan test sonuçları pozitif çıktı.

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Daha sonra koronavirüs sonuçları pozitif çıkan vakalarla temasa geçtiği belirlenen vatandaşlara da koronavirüs testi yapıldı. N.B.’yi ve kızı Seher S.’ye "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduğu belirlenen 3 kişinin yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Vakalar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Konu ile ilgili konuşan Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Elmacı, vakaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve evlerinin karantinaya alındığını söyledi.

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