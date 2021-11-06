Gündem Kocaelide şehit mezarına çirkin saldırı
KOCAELİ

Kocaeli'de şehit mezarına çirkin saldırı

Siirt’in Pervari ilçesinde 2015 yılında hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezarına Kocaeli’de çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, bunun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından küfürler ederek paylaştı. Bu durumu öğrenen şehit Emre Kaan Arlı’nın babası üzüntüsünü dile getirerek, "O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kocaelide şehit mezarına çirkin saldırı
Şehidin mezarına polis ekipleri gelerek inceleme bulundu.

2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesi şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezar taşına çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan bunu sahte bir hesapla sosyal medyada paylaştı. Bu durumu mesajla öğrenen şehit babası üzüntünü dile getirerek olayı gerçekleştiren şahsın bulunmasını istedi. Ayrıca İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınlarına karşı söylediği küfür nedeniyle de kınadı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan gece yarısı ‘evet küfür ettim’ videosu: Şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan gece yarısı ‘evet küfür ettim’ videosu: Şehit ailesi yerine Akşener'den özür diledi

"Siyasilerin bundan sonraki açıklamalarını dikkat etmelerini ve toplumu germemelerini rica ediyoruz"

Olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, şunları söyledi:

  • "Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisiyim. Neden yapıldığını bunu yapan bilir. Ben sabah saatlerinde telefona gelen mesajla bunu öğrendim. Mesajı görür görmez ilgili yerlerle paylaştım. Sabah erken saatlerinde mezarlığa geldim ancak yazının silinmiş olduğunu gördüm. O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım. Bugün bize yapıldı yarın başkasına yapılırsa bunu sonu gelmez. Bizim her zaman PKK’ya karşı söylediğimiz bir şey var ‘onlar ne yaparlarsa yapsınlar zafer bizim olacak’ devletin yeterli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Biz evladımızı verdik ama hazır asker olarak biz de burada duruyoruz. Zannetmesinler bu onlara kalmayacak. Bu konu ile ilgili devletin ilgili kurumu araştırmalarını yapmaktadır. Bu yazıyı yazan kişinin yakalanacağını eminim. Onlar erkekse gelsinler biz buradayken görüşelim.
  • Son zamanlarda ülkede siyasi gerginlikler var bu olayın diğer olaylarla alakası yok. Ama bu gerginlikler yüzünden biz sahaya çekilmek isteniyormuş gibi bir algı var, biz öyle düşünüyoruz. Siyasilerin bundan sonraki açıklamalarını dikkat etmelerini ve toplumu germemelerini rica ediyoruz."

Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezarına çirkin saldırı gerçekleşti.
Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezarına çirkin saldırı gerçekleşti.

Ömer Çelik’ten mezarları tahrip edilen ikiz şehitlerin babasına söz: Saldırganlar yakalanacak
GÜNDEM
Ömer Çelik’ten mezarları tahrip edilen ikiz şehitlerin babasına söz: Saldırganlar yakalanacak


Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Hatay'da şehit mezarlarına çirkin saldırı
GÜNDEM
Hatay'da şehit mezarlarına çirkin saldırı

Erdoğan için500 araçlık konvoy

Erdoğan için
500 araçlık konvoy

​Binlerce kişi kent merkezine doğru yola çıktı.
Sahnedekalp krizi geçirdi

Sahnede
kalp krizi geçirdi

​Rumeli müziğinin sevilen ismi hayatını kaybetti.
Osmangazi Köprüsü siste kaybolunca eşsiz manzara ortaya çıktı

​​Afganistan'daki kamplarda içler acısı tablo.

​İstanbul Beşiktaş'ta şaşırtan görüntü.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

​Sular çekildi baraj altındaki tarihi yapılar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.