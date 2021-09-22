Kocaeli'nde 'Barınamıyoruz' provokasyonu: Hiçbirinin yurt talebi olmamış

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yurtların yetersiz olduğunu iddia eden bir grup genç, eylem başlattı.

Konu ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, eylem yapan gençlerin hiçbirinin yurt başvurusunda bulunmadığı ve bazı eylemcilerin Kocaeli ile ilişkilerinin olmadığını açıkladı.

"İLİMİZLE İRTİBATLARI VE HİÇBİRİNİN YURT TALEBİ YOK"

Vali Yavuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve İlimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt talebi olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Değerli Kocaelili Kardeşlerim,

İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve İlimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiç birinin yurt talebi olmadığı tespit edilmiştir.

Saygılar. REKLAM September 22, 2021

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