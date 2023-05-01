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Kocaeli’ye afetler için Acil Durum Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetlere yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

04:00 . 1/05/2023 Monday
Yeni Şafak
Kocaeli Acil Durum Merkezi.

Kocaeli Acil Durum Merkezi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası bir afette merkezi bir yönetim için Acil Durum Merkezi kurdu. 17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. 1999 Marmara depreminde yaşanan sorunlardan ders çıkaran Büyükşehir, olası afet durumlarında kullanılmak için Acil Durum Merkezi kurdu. Merkez içerisinde 4 adet ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alıyor. Merkez acil durumlarda yönetim merkez üssü olarak kullanılacak.



#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Acil Durum Mekezi
#Deprem
#Afet
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