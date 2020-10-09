Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu
3. SAYFA

Komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
Halil Sezai'nin komşusunu dövdüğü görüntüler kameralara böyle yansımıştı.
Halil Sezai'nin komşusunu dövdüğü görüntüler kameralara böyle yansımıştı.

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler infial yaratmıştı. Üç hafta önce tutuklanan Sezai hakkında istenen ceza belli oldu. Tutuklu bulunan şarkıcı hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai elinden ameliyat oldu
GÜNDEM
Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai elinden ameliyat oldu

Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil
GÜNDEM
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

Ne olmuştu?

Halil Sezai, Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp etmişti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması günmee bomba gibi düşmüştü. İlk önce özür dileyen ardından da görüntülerin çarpıtıldığını iddia eden Sezai, tutuklanmıştı.

Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı: Avukatı tahliye istedi
GÜNDEM
Halil Sezai davasında baltalı görüntüler ortaya çıktı: Avukatı tahliye istedi

Baltalı görüntülerle kendisini savunmuştu

Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adamdan 'balta' açıklaması: Görüntüler sahte, herkesi kandırmaya çalışıyor
GÜNDEM
Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adamdan 'balta' açıklaması: Görüntüler sahte, herkesi kandırmaya çalışıyor

Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun
GÜNDEM
Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye Sıla'dan sert tepki: Yazıklar olsun
Abone Ol Google News
Ermenistan usulü basın özgürlüğü!

Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

​İşgalcilerin yalanlarını açık eden Rus gazeteciler sınır dışı edildi.
İkinci eldejet hızıyla satılıyorlar

İkinci elde
jet hızıyla satılıyorlar

​İşte satıcısının hemen elden çıkardığı 10 marka.
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskovada

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.