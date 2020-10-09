Komşusunu döven Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

Şarkıcı Halil Sezai'nin, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladığı görüntüler infial yaratmıştı. Üç hafta önce tutuklanan Sezai hakkında istenen ceza belli oldu. Tutuklu bulunan şarkıcı hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Ne olmuştu?
Halil Sezai, Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp etmişti. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması günmee bomba gibi düşmüştü. İlk önce özür dileyen ardından da görüntülerin çarpıtıldığını iddia eden Sezai, tutuklanmıştı.
Baltalı görüntülerle kendisini savunmuştu
Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.