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Komutanların hacca gidecek olması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'na ayırdığı hac kontenjanı Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti. "Hacı paşa dönemi" manşetiyle çıkan Cumhuriyet, "MSB, kuvvet komutanlıklarından 'hac başvurusu' istedi" başlığıyla başvurunun zorunlu tutulduğu algısını oluşturmaya çalıştı.

12:45 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Komutanlara hac kontenjanı ayrılması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Komutanlara hac kontenjanı ayrılması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.

Son dönemde 'Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para aldılar' iddiasıyla gündemde olan Cumhuriyet gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı hedef gösterdi.

Diyanet'in MSB'ye ayırdığı hac kontenjanından rahatsız olan gazete,
'Hacı paşa dönemi
' manşetiyle çıktı.
Manşette yer alan haberde, "
MSB, kuvvet komutanlıklarından 'hac başvurusu' istedi"
başlığıyla başvurunun 'herkesten istendiği' algısı oluşturmaya çalışıldı.
Ancak haberin içerisinde de yer alan bilgide kontenjandan yararlanmak '
isteyenlerin
' isim yazdırmasını istendiği belirtildi. Haberde ayrıca emekli komutanların bu uygulamaya karşı çıktığı bilgisine yer verildi.
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Cumhuriyet Vakfı, İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete’de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatıldı. Öte yandan, 500 bin TL ödemenin, gazeteye 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' getirildiği ifade edildi.


#Cumhuriyet gazetesi
#Hac
#Diyanet
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