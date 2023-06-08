Komutanların hacca gidecek olması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Cumhuriyet Vakfı, İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete’de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatıldı. Öte yandan, 500 bin TL ödemenin, gazeteye 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' getirildiği ifade edildi.