Komutanların hacca gidecek olması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti

Komutanlara hac kontenjanı ayrılması Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti.
Son dönemde 'Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para aldılar' iddiasıyla gündemde olan Cumhuriyet gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı hedef gösterdi.
Diyanet'in MSB'ye ayırdığı hac kontenjanından rahatsız olan gazete,
'Hacı paşa dönemi
' manşetiyle çıktı.
Manşette yer alan haberde, "
MSB, kuvvet komutanlıklarından 'hac başvurusu' istedi"
başlığıyla başvurunun 'herkesten istendiği' algısı oluşturmaya çalışıldı.
Ancak haberin içerisinde de yer alan bilgide kontenjandan yararlanmak '
isteyenlerin
' isim yazdırmasını istendiği belirtildi. Haberde ayrıca emekli komutanların bu uygulamaya karşı çıktığı bilgisine yer verildi.
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1 saat önce