Kongreye kadın damgası

Bu çerçevede her seçimde AK Parti’yi sırtlayan kadın üyelerin adres ve telefon gibi iletişim bilgileri gözden geçirildi. İletişim bilgileri eksik olan üyelerin bilgileri mahalle teşkilatları aracılığıyla evlerine düzenlenen ziyaretlerle tamamlandı.

2023 HEDEFİNE DOĞRU

Seçimlerin kazanılmasında lokomotif olan AK Parti’li kadınlar kongre sürecinde de önemli bir rol oynayacak. 10 milyon civarında üyesi bulunan ve 7’nci olağan kongre süreci başlayan AK Parti’de kadın üyelerin oyları, partiyi 2023 yılına taşıyacak olan mahalle, belde, ilçe ve il teşkilatı gibi kadroların belirlenmesinde etkili olacak. Yine AK Parti’nin kadın kollarında da kongre heyecanı yaşanacak. Ana kademe kongrelerinin ardından kadın kollarında da kongre süreci başlayacak.