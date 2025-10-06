Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: Ölü ve yaralı var

20:566/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Konya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 33 AZR 079 plakalı otomobil, Karaman Caddesi'nde Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı.

Yaralı, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.



#Konya
#Kaza
#Yaralı
