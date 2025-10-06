14 yıl önce kazada ölen kişiyle karıştırılmıştı: Aynı aynı yerde kaza geçirip hayatını kaybetti

Ilgın ilçesi Kaplıca Caddesi’nde 2011 yılında bisikletli kişi, kamyonun altında kalıp yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Durmuş Çıplak olduğu sanıldı. Oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu söyledi.