Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, son yolculuğuna uğurlandı
Kazada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da güvenlik kamerasının kaydettiği kazada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, son yolculuğuna uğurlandı.

Külcü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ilgın ilçesi Pir Hüseyin Bey Camisi'ne getirildi.

Kılınan namazın ardından Külcü'nün cenazesi, Ulu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki öğretmen için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çelenk gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Külcü vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kazada yaralanan diğer araç sürücüsü İ.A'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Antalya Çevre Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada, Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.




