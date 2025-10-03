Yeni Şafak
Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

18:363/10/2025, Cuma
Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Bağlar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi Kayseri Caddesi'nde A.B.G. yönetimindeki 38 RU 284 plakalı otomobil, plakası öğrenilmeyen F.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden F.Ş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozaklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


#Nevşehir
#Kozaklı
#kaza
