Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada can kaybı

Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada can kaybı

20:082/10/2025, Perşembe
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu’nun Göynük ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Göynük’e bağlı Dedeler köyü mevkisinde meydana geldi. Nallıhan yönünden Göynük istikametine ilerleyen B.B. (45) yönetimindeki 34 TL 8670 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.A. (33) yönetimindeki 14 ER 783 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekibi tarafından otomobilden çıkarılan sürücü B.B., sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Göynük Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bolu
#Göynük
#Kaza
