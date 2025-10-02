Ormanlık alanda çöp yangını büyümeden söndürüldü

Ağaççılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürdü.