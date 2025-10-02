Yeni Şafak
Ormanlık alanda çöp yangını büyümeden söndürüldü

10:592/10/2025, Perşembe
IHA
Alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürdü.
Bolu’nun Ağaççılar köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan çöp yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Ağaççılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.



