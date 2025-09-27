Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece'de otluk alanda yangın

Küçükçekmece'de otluk alanda yangın

22:0527/09/2025, Saturday
DHA
Sonraki haber
Yangın ve müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın ve müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de otluk alanda yangın çıktı. Geniş alana yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan, yangın tamamen söndürüldü. Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



#Küçükçekmece
#İstanbul
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...