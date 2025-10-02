İstanbul Beşiktaş'ta büyük yangın: Şebnem Bozoklu'nun evi alevler içinde kaldı

Ahşap bir binanın alev aldığını ardından yangının yan binalara sıçradığını söyleyen Murat Işık, "İtfaiye aracının buradan geçtiğini gördüm. Ahşap bir bina alev almıştı. Bir süre geçtikten sonra alev yan binalara sıçradı. İyi tarafı can kaybı olmadı. Şebnem Hanım’ın orada bir evi olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.







